عرض فيلم (فوتوجونيك) بمركز الثقافة السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - عرض مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما أمس الأربعاء كلاً من فيلم( فوتوجونيك) والفيلم الروائي القصير (عروستي) للمخرج شريف جابر سالم.

الفيلم الروائي القصير "فوتوجينيك"، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وإخراج شريف جابر سالم، تصوير إسلام ديار.

ويروي فيلم "فوتوجينيك"، قصة مرام التي تعتقد



أن طبيعة الناس الحقيقية يمكن أن تنكشف من خلال عدسة كاميرتها، حين تلقى حبّ حياتها تواجه معضلة أن تكشف الحقيقة التي يخفيها هذا الحبيب، خصوصًا في ظل الضغوط الاجتماعية التي تدفعها إلى الزواج.

جدير بالذكر ان المخرج جابر سالم حصل علي العديد من الجوائز من اهمها جائزة المركز الأول عن فيلم اليوم الأخير في مهرجان الملكة بالإسكندرية وشهادتي تقدير من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية القصيرة والوثائقية عن فيلمي عاطف وفوتوجينيك ، ويعرض له حاليآ الفيلم الروائي القصير(رزق) في عدة مهرجانات خارجيه.