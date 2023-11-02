وفاة مؤلف أغنية "علي الضحكاية" محمد القصاص بعد معاناة مع سرطان الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الشاعر الغنائي محمد القصاص، مساء أمس الأربعاء، في إحدى المستشفيات التي كان يخضع للعلاج بها، إثر إصابته بالسرطان.

الشاعر فوزي ابراهيم (أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين)، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" الشاعر الراحل محمد القصاص، توفي صباح اليوم الخميس، بعد حوالي أسبوعين من دخوله للعلاج قسم الكبد، في إحدى المستشفيات بمنطقة السيدة زينب".

وتابع،:" الشاعر الراحل كان يعاني من السرطان، و وجود مياه على الكبد، وكان يخضع للعلاج و الخضوع لجراحة لاستئصال الورم".

الشاعر الغنائي محمد القصاص، غنى من كلماته، نخبة من نجوم الأغنية، منهم الراحل أحمد منيب "مفيناش من خوف"، و هاني شاكر "علي الضحكاية" و "حبين"، وراغب علامة " اه يا ليل"، و هشام عباس " من طفولتي"، و علي الحجار "ماليش في البعد"، وحميد الشاعري " حني يا غربة"، وحسن الاسمر "إبن القمر"، و إيهاب توفيق "إكمني"وغيرهم.