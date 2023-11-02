تعرف على إيرادات الفيلم السوداني "وداعا جوليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تجاوزت إيرادات الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني، حاجز المليون جنيه بعد أسبوع من انطلاقته في دور العرض المصرية، واللافت للأنظار أن اليوم السابع هو اليوم الذي حقق فيه أعلى إيراداته منذ انطلاقته.

وتصدر في ذلك اليوم قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري. وكان الفيلم عندما انطلق يوم الأربعاء 25 أكتوبر في جميع أنحاء الجمهورية استجابة للإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم متفوقًا على جميع الأفلام الأجنبية المنافسة.

ومن المنتظر أن يشهد وداعًا جوليا انطلاقة في عدد أكبر من الدول العربية قريبًا، كما سيبدأ عرضه في دور العرض الفرنسية ابتداءً من 8 نوفمبر القادم.

وعرض وداعًا جوليا في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، حيث نال إشادة كبيرة.

وحظى الفيلم بنجاحات دولية عديدة، إذ وصل عدد الجوائز الدولية في رصيده إلى 8، حيث فاز بجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، جائزتين من مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا، وهما جائزة الجمهور وجائزة الصحافة، وحصد أيضًا 3 جوائز دولية في مهرجان Paysages de Cinéastes وهي جائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة ، كما فاز بجائزة أفضل فيلم إفريقي في جوائز سبتيموس الدولية.