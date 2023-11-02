شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة المخرج أمير رمسيس من منصبه كمدير لمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم اليوم الخميس المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باستقالته من إدارة المهرجان وقبل الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي استقالته.

أمير رمسيس مخرج مصري، تخرج فى المعهد العالى للسينما فى 2000، عمل فى البداية كمساعد مخرج فى العديد من الأفلام مع المخرج المصرى العالمى يوسف شاهين، شاركت أفلامه فى العديد من المهرجانات السينمائية الهامة، وحصل على العديد من الجوائز العربية من بينها فيلم "يهود مصر"، والذى شارك فى مهرجانات بالم سبرينجز السينمائي، مونتريال السينمائى الدولي، هامبورج السينمائى وغيرهم)، فيلم "توقيت القاهرة" والذى كان الفيلم الافتتاحى لبرنامج ليالى عربية، كما شارك فى مهرجان دبى السينمائى 2014، وحاز فيلم "حظر تجول" بعرض أول فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى كما عرض فى مهرجان شنغهاى السينمائى الدولى ومالمو للسينما العربية. وعمل كمدير فنى لمهرجان الجونة السينمائى لدوراته الخمس الأولى.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF)