شكرا لقرائتكم خبر عن السورية غالية: فلسطين قضيتنا وأردنا من أوبريت راجعين أن يصل صوتنا للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أوبريت راجعين، لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانا من الوطن العربى ، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، وظل الجميع ينشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.

وقالت الفنانة السورية غالية، فى تصريح خاص ل الخليج 365: " كلمنى منتج الاوبريت و الموزع الموسيقى ناصر بشير واتحمست للفكرة جدا وسفارت على الأردن وشاركت فى الفيديو كليب و كل واحد من الـ 25 فنان من الوطن العربى كان متحمس إن صوتنا يوصل ونحاول نساعد الفلسطنين".

وأضافت غالية:" القضية قضيتنا و هى قضية إنسانية ليس لها علاقة بالدين و لا جنسية وده الوقت المناسب إن كلنا نقف سوا و نتكلم عن اللى بيحصل فى فلسطين والظلم اللى بيتعرضوا له و نفضل نتكلم ولا نوقف و نحكى ونشارك العالم كله اللى بيحصل فى فلسطين بصوتنا".

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع أشهر نجوم عالم الراب في العالم العربي من دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25 فنانا عربيت على غرار أوبريت الحلم العربي.

وتم تصوير الفيديو كليب معظمه في الأردن وتم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، و الموزع الموسيقى عمر شومالي وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات وحياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.