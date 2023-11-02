بالصور- موسم الرياض يختم جوازات ضيوف المملكة وزوارها بشعار وهوية الترفيه

بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، بدأ موسم الرياض في طباعة شعاره وهويته لهذا العام ٢٠٢٣، على جوازات القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي، ترحيبا بالزوار وابتهاجا بقدومهم إلى أرض المملكة، وإتاحة الفرصة لهم بحضور فعاليات الموسم الغنية بالخيارات الترفيهية المحلية والعالمية.

وتأتي طباعة شعار موسم الرياض على جوازات المسافرين ضمن مبادراته الهادفة لإظهار دور المملكة في الترحيب بالقادمين إليها، وتعريفهم بما يحتويه الموسم من تنوع للخيارات الترفيهية المناسبة للعائلات والأفراد والأطفال، كما يتميز شعار موسم الرياض الذي يزين وثائق سفر زوار المملكة بهويته الابتكارية المعبرة عن رؤية مستدامة تسهم في إبراز صورة نموذجية تعكس توجه المملكة في تنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة على المستويات الإقليمية والعالمية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط:

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