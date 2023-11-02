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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية جميلة عوض على الجمهور بصورة عفوية خطفت بها الأنظار عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت داخل المطار وهي تجلس على حقائبها بإنتظار الطائرة، وترتدي ثياب رياضية، مع قبعة كبيرة على رأسها وتضع كمامة على وجهها.
وفي وقت سابق، شاركت جميلة عوض متابعيها صوراً من آخر جلسة تصوير، حيث اختارت ان تظهر بفستان أزرق رائع، مزين بالخرز اللامع، من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة. واعتمدت ظلال عيون باللون الازرق لتتناسق مع الفستان ما اظهرها بصورة رائعة.
تركت عوض شعرها منسدلاً على كتفيها بخصال متموجة. هذه الصور لاقت إعجاب المتابعين الذي تغزلوا بجمالها.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة عفوية من داخل المطار..جميلة عوض تخطف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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