ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري شريف رمزي عن تطورات حالة شقيقه المنتج المصري صلاح رمزي الصحية، بعد دخوله في غيبوبة منذ عام ونصف تقريباً، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وأكد أن حالته في تدهور مستمر وطلب بالدعاء بله بالشفاء.
وأكد شريف رمزي أن شقيقه لم يستجيب للعلاج أبداً، وأن حالته صعبة للغاية: "ادعو له الحالة صعبة جداً ومفيش تطور. إحنا استسلمنا لقدرنا وراضيين، لكن أتمنى ربنا يشفيه ويرجع لنا من تاني، هو محتاج معجزة، لأن حالته غير مستقرة، يوم تتحسن ويوم بتسوء... ربنا معاه ويتولاّه".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخوله غيبوبة لمدة عام ونصف.. شريف زمزي يكشف حالة شقيقه الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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