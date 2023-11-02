سامو زين يعود إلى السينما من جديد بعد غياب 17 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان سامو زين عن إنتهائه من التحضير لفيلم جديد من كتابته، وسيكون بمثابة عودة له إلى السينما بعد غياب 17 عاماً، منذ إصدار فلمه الأخير "90 دقيقة".



وشارك سامو زين الجمهور صورة له، وعلق: أيام قليله وننتهي من كتابه الفيلم الجديد إن شاء الله"، من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى عن الفيلم.

وقد تحدث سامو زين عن مشاريعه الجديدة، مشيرا الى انه قام بتأجيل طرح أغنيته الجديدة، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء الله".

وأضاف: "اعتذاري عن عدم طرح الأغنية الجديدة في الوقت الحالي، وتأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد آخر إن شاء الله.. كل الحب لكم جميعًا".