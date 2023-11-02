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ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية نسرين أمين والدتها بمناسبة عيد ميلادها من هلال صورة جمعتهما إلى جانب شقيقتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت نسرين على الصورة بكلمات من الحب قائلةً: "يوم ميلاد سعيد ماما، أتمنى لكي كل السعادة والصحة".
يذكر أن نسرين أمين كانت بدأت تصوير دورها في فيلم "وقت إضافي"، وهو من بطولتها، إلى جانب كل من الممثلين بيومي فؤاد وباسم سمرة وعمرو عبد الجليل وأحمد سلطان علي، وغيرهم من ألمع الممثلين.
فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، وتدور أحداثه بإطار كوميدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- بمناسبة عيد ملادها..نسرين أمين تعايد والدتها بهذه الكلمات الجميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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