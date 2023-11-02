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قبل ماثيو بيري.. قصص الوفاة في حوض الإستحمام لا تنتهي في عالم هوليوود

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ميرنا وليد - بيروت - لم يكن الممثل العالمي ماثيو بيري، الشهير بدور "تشاندلر بينغ" في المسلسل الأشهر في تسعينات القرن الماضي Friends، أول النجوم اللذين قضوا أثناء تواجدهم في حوض الإستحمام، لا بل لهوليوود تاريخ طويل مع قصص الموت بهذه الطريقة المأساوية، والكثير منها ظلت سرّ كبير حتى يومنا هذا.
إليكم قائمة بأشهر الفنانين والممثلين الذي وجدوا متوفين في حوض الإستحمام:

ماثيو بيري7fb873a725.jpg

توفي الممثل العالمي ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عاما في منزله في لوس أنجلوس في الجاكوزي او مغطس الحمام.
وبعد ان اشارت بعض التقارير الى انه توفي غرقا، أفادت المصادر ان بيري عاد إلى منزله صباح اليوم بعد ممارسة لمدة ساعتين، وأرسل مساعده الخاص لقضاء بعض المهام، وعندما عاد وجده غارقا، ولم يتم العثور على اي مواد مخدرة في منزله. وأشارت المعلومات الى ان السبب قد يكون بنسبة عالية، هو اصابته بسكتة قلبية، وفقا لما ورد في موقع Daily Mail.

0801da2cf7.jpgمايكل جاكسون

تم العثور على مغني البوب الشهير مايكل جاكسون ميتاً قبل يوم واحد من بدء جولته الموسيقية "This Is It". وبحسب التقرير، فقد تم العثور عليه ميتاً في الحمام بسبب جرعة زائدة من المخدر الجراحي البروبوفول. وجاءت وفاته بمثابة خسارة فادحة لصناعة الموسيقى.

إلفيس بريسليe2b0b3e009.jpg

أفادت التقارير أن النجم العالمي إلفيس بريسلي، الذي يعتبر أحد الرموز الثقافية في القرن العشرين، توفي في حمامه عام 1977. وكان إدمان إلفيس على العقاقير الطبية معروفاً، وقد وجد متوفياً على أرضية الحمام في منزله. وأرجع الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى عدم انتظام ضربات القلب بسبب تناول عدد كبير من الأدوية.

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ليني بروس

الممثل الكوميدي ليني بروس كان معروفاً أيضاً بإدمانه على المخدرات وتم العثور عليه متوفياً في حمام منزله في هوليوود هيلز في 3 آب/ أغسطس 1966. ومع ذلك، قيل إن السبب الرسمي للوفاة هو التسمم الحاد بالمورفين الناجم عن جرعة زائدة عرضية.

ويتني هيوستن24aca11895.jpg

عام 2012، وجدت النجمة العالمية ويتني هيوستن، متوفاة في حوض الاستحمام في أحد الفنادق، بحادثة مأساوية ضجت بين الجمهور.
وبحسب التقرير، فانها ماتت نتيجة حادث غرق عرضي، ولكن بعض الفحوص التي أُجريت لها، اظهرت وجود خمس مواد غير قانونية في جسمها!
وهذا ما يجعل من المحيّر تحديد سبب وفاتها ما اذا كان من جرعة زائدة ام انها أقدمت على الانتحار!
والجدير ذكره ان محطات عديدة في حياة ويتني هيوستن جذبت الاعلام وشكلت مادة دسمة للنشر والاضاءة عليها.

a2b7dcaea0.jpg​​​​​​​ألبرت ديكر

تم العثور على ألبرت ديكر، أحد ممثلي أفلام هوليوود، متوفياً في حالة مأساوية للغاية، حسبما ذكر تقرير لوسائل الإعلام. وفي أيار/ مايو 1968، عُثر عليه مخنوقًا حتى الموت في حمام منزله. وقد شوهد عارياً وفي ذراعه إبرة، وعل جسده كلمات فاضحة. وتم الحكم في النهاية أن السبب الرسمي للوفاة هو الاختناق العرضي.

86716caa1b.jpgجيم موريسون

أشارت تقارير إعلامية إلى العثور على الممثل جيم موريسون متوفياً في حوض الاستحمام الخاص به في باريس، مع وجود دماء جافة حول فمه وأنفه وبعض الكدمات على صدره، مما يشير إلى نزيف حاد ناجم عن مرض السل. وذكر التقرير الرسمي أن سبب الوفاة هو قصور في القلب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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