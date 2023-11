قبل ماثيو بيري.. قصص الوفاة في حوض الإستحمام لا تنتهي في عالم هوليوود

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن الممثل العالمي ماثيو بيري، الشهير بدور "تشاندلر بينغ" في المسلسل الأشهر في تسعينات القرن الماضي Friends، أول النجوم اللذين قضوا أثناء تواجدهم في حوض الإستحمام، لا بل لهوليوود تاريخ طويل مع قصص الموت بهذه الطريقة المأساوية، والكثير منها ظلت سرّ كبير حتى يومنا هذا.

إليكم قائمة بأشهر الفنانين والممثلين الذي وجدوا متوفين في حوض الإستحمام:

ماثيو بيري

توفي الممثل العالمي ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عاما في منزله في لوس أنجلوس في الجاكوزي او مغطس الحمام.

وبعد ان اشارت بعض التقارير الى انه توفي غرقا، أفادت المصادر ان بيري عاد إلى منزله صباح اليوم بعد ممارسة الرياضة لمدة ساعتين، وأرسل مساعده الخاص لقضاء بعض المهام، وعندما عاد وجده غارقا، ولم يتم العثور على اي مواد مخدرة في منزله. وأشارت المعلومات الى ان السبب قد يكون بنسبة عالية، هو اصابته بسكتة قلبية، وفقا لما ورد في موقع Daily Mail.

مايكل جاكسون

تم العثور على مغني البوب الشهير مايكل جاكسون ميتاً قبل يوم واحد من بدء جولته الموسيقية "This Is It". وبحسب التقرير، فقد تم العثور عليه ميتاً في الحمام بسبب جرعة زائدة من المخدر الجراحي البروبوفول. وجاءت وفاته بمثابة خسارة فادحة لصناعة الموسيقى.

إلفيس بريسلي

أفادت التقارير أن النجم العالمي إلفيس بريسلي، الذي يعتبر أحد الرموز الثقافية في القرن العشرين، توفي في حمامه عام 1977. وكان إدمان إلفيس على العقاقير الطبية معروفاً، وقد وجد متوفياً على أرضية الحمام في منزله. وأرجع الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى عدم انتظام ضربات القلب بسبب تناول عدد كبير من الأدوية.

ليني بروس

الممثل الكوميدي ليني بروس كان معروفاً أيضاً بإدمانه على المخدرات وتم العثور عليه متوفياً في حمام منزله في هوليوود هيلز في 3 آب/ أغسطس 1966. ومع ذلك، قيل إن السبب الرسمي للوفاة هو التسمم الحاد بالمورفين الناجم عن جرعة زائدة عرضية.

ويتني هيوستن

عام 2012، وجدت النجمة العالمية ويتني هيوستن، متوفاة في حوض الاستحمام في أحد الفنادق، بحادثة مأساوية ضجت بين الجمهور.

وبحسب التقرير، فانها ماتت نتيجة حادث غرق عرضي، ولكن بعض الفحوص التي أُجريت لها، اظهرت وجود خمس مواد غير قانونية في جسمها!

وهذا ما يجعل من المحيّر تحديد سبب وفاتها ما اذا كان من جرعة زائدة ام انها أقدمت على الانتحار!

والجدير ذكره ان محطات عديدة في حياة ويتني هيوستن جذبت الاعلام وشكلت مادة دسمة للنشر والاضاءة عليها.

​​​​​​​ألبرت ديكر

تم العثور على ألبرت ديكر، أحد ممثلي أفلام هوليوود، متوفياً في حالة مأساوية للغاية، حسبما ذكر تقرير لوسائل الإعلام. وفي أيار/ مايو 1968، عُثر عليه مخنوقًا حتى الموت في حمام منزله. وقد شوهد عارياً وفي ذراعه إبرة، وعل جسده كلمات فاضحة. وتم الحكم في النهاية أن السبب الرسمي للوفاة هو الاختناق العرضي.

جيم موريسون

أشارت تقارير إعلامية إلى العثور على الممثل جيم موريسون متوفياً في حوض الاستحمام الخاص به في باريس، مع وجود دماء جافة حول فمه وأنفه وبعض الكدمات على صدره، مما يشير إلى نزيف حاد ناجم عن مرض السل. وذكر التقرير الرسمي أن سبب الوفاة هو قصور في القلب.