فن ومشاهير

فوزي إبراهيم يكشف تفاصيل وصية الشاعر الراحل محمد القصاص

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر فوزي إبراهيم، تفاصيل وصية الشاعر الغنائي محمد القصاص، الذي توفي، في إحدى المستشفيات التي كان يخضع للعلاج بها، إثر إصابته بالسرطان.

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين عام جمعية المؤلفين و الملحنين" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" الشاعر الراحل محمد القصاص، وصل قبل وفاته إلى حالة متأخرة، بعد انتشار السرطان في الكبد، و تعذر خضوعه لجراحة استئصال الورم، أو العلاج الكيماوي".

وتابع،:" الشاعر الراحل بناءا على وصيته تم دفنه مباشرة مساء أمس الأربعاء ، و وتلقت أسرته العزاء بالمدافن، و وفقا لما أوصى به لن يتم إقامة العزاء".


الشاعر الغنائي محمد القصاص، غنى من كلماته، نخبة من نجوم الأغنية، منهم الراحل احمد منيب "مفيناش من خوف"، و هاني شاكر "علي الضحكاية" و "حبين"، وراغب علامة " اه يا ليل"، و هشام عباس " من طفولتي"، و علي الحجار "ماليش في البعد"، وحميد الشاعري " حني يا غربة"، وحسن الاسمر "إبن القمر"، و إيهاب توفيق "إكمني"وغيرهم

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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