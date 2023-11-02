فوزي إبراهيم يكشف تفاصيل وصية الشاعر الراحل محمد القصاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر فوزي إبراهيم، تفاصيل وصية الشاعر الغنائي محمد القصاص، الذي توفي، في إحدى المستشفيات التي كان يخضع للعلاج بها، إثر إصابته بالسرطان.

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين عام جمعية المؤلفين و الملحنين" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" الشاعر الراحل محمد القصاص، وصل قبل وفاته إلى حالة متأخرة، بعد انتشار السرطان في الكبد، و تعذر خضوعه لجراحة استئصال الورم، أو العلاج الكيماوي".

وتابع،:" الشاعر الراحل بناءا على وصيته تم دفنه مباشرة مساء أمس الأربعاء ، و وتلقت أسرته العزاء بالمدافن، و وفقا لما أوصى به لن يتم إقامة العزاء".



الشاعر الغنائي محمد القصاص، غنى من كلماته، نخبة من نجوم الأغنية، منهم الراحل احمد منيب "مفيناش من خوف"، و هاني شاكر "علي الضحكاية" و "حبين"، وراغب علامة " اه يا ليل"، و هشام عباس " من طفولتي"، و علي الحجار "ماليش في البعد"، وحميد الشاعري " حني يا غربة"، وحسن الاسمر "إبن القمر"، و إيهاب توفيق "إكمني"وغيرهم