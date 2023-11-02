"قمر العيلة" بكلمات مؤثرة رشا سامي العدل تحتفل بذكرى ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة رشا سامي العدل،على الاحتفال بذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل سامي العدل، بكلمات مؤثرة، ووصفته "قمر العيلة".

رشا، بالتزامن مع حلول ذكرى مولد والدها الفنان الراحل، التي تحل اليوم الخميس 2 نوفمبر، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1946، كتبت ،:" عيد ميلاد مين الليلة ... عيد ميلاد قمر العيلة ".

وأضافت ،:"انت قمر حياتي، شمسها و نجومها ، انت المعني الحقيقي للحياة و سبب وجودي في الدنيا، رغم إني زعلانة منك انك سبتني كل السنين دي تايهة في غابة، بس مش هاغلس عليك في عيد ميلادك ، كل سنة وانت حبي الأكبر كل سنة و انت على بالي وفي قلبي قاعد متربع على عرشه ، كل سنة و أنا بحبك و اشتاقلك اكتر ، فراقك صعب قوي علشان انت مستحيل تتكرر تاني في الحياة ، مالكش زي مالكش بديل ، مش عارفة أعوض عدم وجودك ده مهما حاولت ، نفسي قوي كنت تبقي موجود دلوقتي و الله أجري عليك اترمي في حضنك وانت لوحدك هاتفهم اللي جوايا كالعادة".

واختتمت ،:"وحشتني يا ضهري و سندي كل سنة و انت حياتى، الله يرحمك ويغفر لك يا قلب قلبي".

الفنان الراحل سامي العدل، رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، في 10 يونيو 2015.