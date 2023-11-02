فن ومشاهير

شروط حضور لقاء خالد النبوي في " sold out"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستضيف الإعلامي محمود سعد، ضمن حلقات برنامجه " sold out"، النجم خالد النبوي، في الثامنة مساء الخميس 9 نوفمبر.

الجهة المنظمة أكدت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، أن اللقاء المقام في مسرح معهد الموسيقى العربية (بشارع رمسيس-وسط البلد) ، لقاء تفاعلي جماهيري مع النجم خالد النبوى ، موضحة أن الجمهور جزء أساسي من الحوار والمشاركة.

وعن شروط حضور اللقاء، كتبت ،:" الرجاء العلم أن كل فعاليات Sold Out-كامل العدد، مصورة، شرائك هذه التذكرة يعني موافقتك على تصويرك من ضمن فعاليات اللقاء والعرض، و يعني موافقتك على أن يتم إذاعة هذا العرض عبر أي من المنصات او الشاشات المرئية...وهذا بالتأكيد من دواعي سرورنا أن يبقى حضوركم ذكرى ثمينة معنا".


وتابعت،:" رجاء العلم أن فعاليات Sold Out-كامل العدد ،غير مسموح بإستخدام التليفون المحمول أو الكاميرات طوال العرض، وتترك في خزائن مخصصة لحفظ الأجهزة حتى إنتهاء العرض"ز


وقامت الجهة المنظمة ، بطرح تذاكر اللقاء، عبر منصة تذكرتي، وقسمت إلى الفئات التالية، 200 و 300 جنيه.

النجم خالد النبوي، انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أهل الكهف"، عن رواية توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي، و إخراج عمرو عرفة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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