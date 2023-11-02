شروط حضور لقاء خالد النبوي في " sold out"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستضيف الإعلامي محمود سعد، ضمن حلقات برنامجه " sold out"، النجم خالد النبوي، في الثامنة مساء الخميس 9 نوفمبر.

الجهة المنظمة أكدت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، أن اللقاء المقام في مسرح معهد الموسيقى العربية (بشارع رمسيس-وسط البلد) ، لقاء تفاعلي جماهيري مع النجم خالد النبوى ، موضحة أن الجمهور جزء أساسي من الحوار والمشاركة.

وعن شروط حضور اللقاء، كتبت ،:" الرجاء العلم أن كل فعاليات Sold Out-كامل العدد، مصورة، شرائك هذه التذكرة يعني موافقتك على تصويرك من ضمن فعاليات اللقاء والعرض، و يعني موافقتك على أن يتم إذاعة هذا العرض عبر أي من المنصات او الشاشات المرئية...وهذا بالتأكيد من دواعي سرورنا أن يبقى حضوركم ذكرى ثمينة معنا".



وتابعت،:" رجاء العلم أن فعاليات Sold Out-كامل العدد ،غير مسموح بإستخدام التليفون المحمول أو الكاميرات طوال العرض، وتترك في خزائن مخصصة لحفظ الأجهزة حتى إنتهاء العرض"ز



وقامت الجهة المنظمة ، بطرح تذاكر اللقاء، عبر منصة تذكرتي، وقسمت إلى الفئات التالية، 200 و 300 جنيه.

النجم خالد النبوي، انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أهل الكهف"، عن رواية توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي، و إخراج عمرو عرفة.