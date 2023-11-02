عبد الرحيم كمال عن ويجز : "نجم حقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أشاد الكاتب عبد الرحيم كمال، بمواقف مؤدي اغاني الراب ويجز، مؤكدأ انه يستحق ان يكون له جمهور كبير جدا من الشباب.

عبد الرحيم عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" الفنان ويجز حقيقي شاب جميل ومميز وعنده وضوح رؤية وبيعرف يتكلم كمان بشكل واعي ومحترم ، ويستاهل إنه يكون جمهوره من الشباب بالعدد الكبير جدا ده لأنه نجم حقيقي".

ويجز، خلال ظهوره مرتديا الشال الفلسطيني، في أحد البرامج، تحدث عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال،:" مافيش حد يجي يكلمنا بقى أن أمريكا بلد حرية وديمقراطية وبتاع، لا لا، بالعكس، انت بس بتحطني على خط، انا لازم امشي عليه عشان تبقى هي دي الحرية، وأول ما أطلع برا، يبقى هو دا مش حرية ولا حاجة، نفس الحاجة أنت بتخاف من الناس المختلفة عنك، وبتخاف من أشكال الحياة اللي ممكن ماتبقاش واخده نفس الشكل بتاعك".

وأضاف،:": يعني الـ CIA مش عارفة، وأنا اللي عارف إيه اللي بيحصل في غزة؟!، لا هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعمول له خطة والجو جميل يعني، الناس دي عارفه كويس هي بتعمل ايه، وأدام الناس كلها، دا اللي أنا بتكلم فيه أنا دوري بقى كبني آدم إيه؟".

مؤدي أغاني الراب ويجز، أعلن مؤخرا التبرع بجزء من أرباح جولته الغنائية في أوروبا وأمريكا وكندا ، لصالح جهود دعم ضحايا العدوان الإسرائيلي، في غزة ، وقام برفع العلم الفلسطيني، و دعوة جمهور حفله الذي أقيم في كندا، لمشاركته هتاف "الحرية لفلسطين".

ونشر ويجز، عبر صفحته في موقع "انستجرام"، مقطع فيديو، خلال مشاركته في مظاهرة لدعم الفلسطينيين، في شوارع لندن.