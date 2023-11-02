فن ومشاهير

استقالة أمير رمسيس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقدم المخرج أمير رمسيس، باستقالته من منصب مدير المهرجان في دورته الـ45

إدارة المهرجان عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، كتبت ،"قام السيد/ أمير رمسيس بتقديم استقالته اليوم عن منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال45 والتي كان من المفترض إقامتها خلال الفترة من 15-24 نوفمبر القادم".

وتابعت،:" وقد قَبل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان/ حسين فهمى استقالته".

المخرج أمير رمسيس، كان قد تولى المنصب، في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أميرأمير رمسيس

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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