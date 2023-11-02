استقالة أمير رمسيس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقدم المخرج أمير رمسيس، باستقالته من منصب مدير المهرجان في دورته الـ45

إدارة المهرجان عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، كتبت ،"قام السيد/ أمير رمسيس بتقديم استقالته اليوم عن منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال45 والتي كان من المفترض إقامتها خلال الفترة من 15-24 نوفمبر القادم".

وتابعت،:" وقد قَبل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان/ حسين فهمى استقالته".

المخرج أمير رمسيس، كان قد تولى المنصب، في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.