درة: " أن تكون مع الإنسانية أو مع الإبادة الجماعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

علقت الفنانة درة زروق على الأحداث التي تمر بها غزة من قصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي نتج عنه وقوع الآلاف من الشهداء والمصابين.

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "في هذه المرحلة أما أن تكون مع الإنسانية، أو مع الإبادة الجماعية لا وسط، أنا مع الإنسانية، مع الحق، مع العدل، مع فلسطين".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة درة هو مسلسل "الأجهر"، من بطولة عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.