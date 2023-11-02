نادين الراسي تكشف عن تطورات حالة والدتها الصحية بعد إصابتها بـ "جلطة دماغية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة نادين الراسي، لـ متابعيها، تطورات الحالة الصحية لوالدتها وخروجها من المستشفى، بعد أن أصيبت بجلطة دماغية خلال الأيام الماضية.

ونشرت نادين صورة لها وهي تمسك بيد والداتها، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت: "الماما الليلة صارت بالبيت كتر خيركن على صلواتكن ومحبتكن، درب العلاج أد ما يطول إيمانًا بالله ومشيئته أقوى بكتير".

يذكر أن الفنانة نادين الراسي، تعرضت للضرب من قبل شقيقها الأصغر سابستيان، مما أسفر عنها عدة ضربات بـ الرأس وبعض الإصابات في جسدها وذرعها.