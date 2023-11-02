فن ومشاهير

نادين الراسي تكشف عن تطورات حالة والدتها الصحية بعد إصابتها بـ "جلطة دماغية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة نادين الراسي، لـ متابعيها، تطورات الحالة الصحية لوالدتها وخروجها من المستشفى، بعد أن أصيبت بجلطة دماغية خلال الأيام الماضية.

ونشرت نادين صورة لها وهي تمسك بيد والداتها، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت: "الماما الليلة صارت بالبيت كتر خيركن على صلواتكن ومحبتكن، درب العلاج أد ما يطول إيمانًا بالله ومشيئته أقوى بكتير".

يذكر أن الفنانة نادين الراسي، تعرضت للضرب من قبل شقيقها الأصغر سابستيان، مما أسفر عنها عدة ضربات بـ الرأس وبعض الإصابات في جسدها وذرعها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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