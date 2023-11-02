نرمين الفقي تعلق على أحداث فلسطين: "كارثة قتل و مجزرة في غزة".

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة نرمين الفقي عن غضبها الشديد، بسبب الأحداث الأليمة التي تمر بها دولة فلسطين من قصف عنيف، وانتهاكات من قبل الاحتلال الصهيوني.

ونشرت نرمين صورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها: "كارثة قتل عمد مجزرة في غزة حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله".

وكانت آخر أعمال نرمين الفقي الفنية هي الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.