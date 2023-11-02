شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتكشف عن صورتها للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نسرين أمين بعيد ميلاد والدتها حيث نشرت نسرين صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها على حسابها بموقع انستجرام وعلقت:"عيد ميلاد سعيد يأ أمى وبتمنالك السعادة والصحة"، الصورة سجلت ظهور والدة نسرين أمين للمرة الأولى على وسائل التواصل الاجتماعى.

وفى سياق آخر انتهت نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد "وقت إضافى" والذى تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجى، حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة، وتدور أحداثه في إطار لايت.



نسرين امين

يذكر أن نسرين أمين عرض لها فيلمين خلال الأشهر الماضية وهما "رهبة" الذى عرض يوم 24 مايو الماضى، سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق بطولة أحمد الفيشاوى، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية.

وعرض لنسرين أمين في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، دينا الشربيني ، شريف منير، نسرين أمين، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمود عبد المغني، أروى جودة، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وقدمت نسرين أمين في رمضان الماضى مسلسل بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.