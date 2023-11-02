شكرا لقرائتكم خبر عن "لكنها ابتسمت" على مسرح أكاديمية الفنون.. اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية " لكنها ابتسمت " علي مسرح علي فهمي ، بأكاديمية الفنون ، وذلك لمدة يومين وهم الخميس والجمعة الموافقان 2 و3 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً .

ومسرحية "لكنها ابتسمت" بطولة محمود متولي، نرڤانا الخطيب، يوسف رزق، دينا السواح، حسين عبده، لمياء الحناوي، تأليف إبراهيم هيكل، تنفيذ أسامة القزاز وأحمد صفوت، ومن إخراج يوسف رزق

يذكر أنه قد شهد مسرح "على فهمى" التابع لمعهد الفنون المسرحية بالمعهد العالى للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عرض مسرحية "البندقية"، والتى تم عرضها على مدار يومين متتاليين، وذلك بحضور الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، والدكتور محمد كمال مدير مركز إدارة الجودة بالأكاديمية، والدكتورة عبير فوزى رئيس قسم التمثيل والإخراج بالأكاديمية، والمخرج والسيناريت نادر صلاح الدين.