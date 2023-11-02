قرار مفاجئ من نقابة الممثلين المصريين بحق مكاتب الكاسنيتغ !

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نقابة الممثلين المصريين، بياناً صحفياً تعلن فيه ايقاف التعامل مع عدد من مكاتب الكاستنيغ، التي تختار المواهب التي تشارك بالأعمال الفنية (مسلسلات، أفلام، اعلانات، فيديو كليبات).



وقالت النقابة، إنها أوقفت التعامل مع بعض مكاتب الكاستيغ بسبب مخالفتهم قانون النقابة رقم 38 لسنة 1978.

ومن ناحية أخرى، قال نقيب الممثلين أشرف زكي، إن القوة الناعمة تقول كلمتها بكل وضوح في الأحداث الحالية في دولة فلسطين الشقيقة، حيث تجمهر عدد كبير من النجوم أمام بوابة رفح من أجل تقديم المساعدة لـ فلسطين .

وتابع: "نحن متضامنون مع أهالينا في فلسطين، وقمنا بإرسال رسائل تضامنية لعدد كبير من النجوم الأجانب باللغات المختلفة كي يتم توصيل صوت الحق".