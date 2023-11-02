ميرنا وليد - بيروت - المرأة التي شوهد معها النجم الراحل ماثيو بيري قبل يوم واحد من وفاته هي عارضة أزياء فنزويلية تدعى أثينا كروسبي. وقد نشرت على حسابها الخاص أنها واحدة من الذين إلتقاهم ماثيو بيري قبل وفاته في فندق Hotel Bel-Air خلال غداء جمعهما.

وكشفت أنها ترددت قبل أن تقرر البوح عما حصل خلال لقائهما، وأكدت أنها تشرفت بمعرفة الممثل الراحل شخصياً وهي متأثرة جداً بخبر وفاته ولم ترغب بتسليط الضوء عليها وارادت إحترام خصوصيته وصداقته. وأضافت أن صداقة جمعتهما كما أنها شعرت في اللقاء الأخير أنه كان سعيداً جداً ويتكلم بحماسة عن المسقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- هذا ما قاله ماثيو بيري قبل يوم واحد من وفاته لصديقته الفنزويلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.