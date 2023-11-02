الموت يغيب ممثل بحريني بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم الخميس الممثل البحريني سعد الجزاف عن عمر يناهز 78 عاما، صباح اليوم الخميس، بعد أيام من دخوله المستشفى إثر نزيف دماغي.
و شارك سعد الجزاف في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية، وفي رصيده أكثر من 40 عملا مسرحيا، أبرزها مسرحية "السيد"، التي حظيت بشهرة كبيرة في الوطن العربي.
وشارك الممثل البحريني أيضا في أبرز المسلسلات البحرينية، منها "نيران" و"سوالف أم هلال" و"الكلمة الطيبة" وغيرها، بالإضافة إلى مشاركته في أول فيلم بحريني طويل، "الحاجز"، من إخراج بسام الذوادي.
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