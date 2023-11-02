منة شلبي تقاوم الاحتلال .. والسر "فرقة الموت"

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة منة شلبي لتصوير فيلمها الجديد"فرقة موت ،بطولة النجم أحمد عز وعدد من النجوم،إذ يعقد حاليا فريق العمل جلسات تحضرية لبدأ التصوير.

إذ كشفت النجمة منة شلبي،عن الشخصية التي تجسدها في الفيلم، حيث تقوم بشخصية "سميرة "فتاة مناضلة تقاوم الاحتلال البريطاني في الفترة الزمنية التى تدورفيها أحداث العمل.

العمل يدور في إطار تاريخي أكشن تشويقي، تقع أحداثه في الصعيد، ويلعب خلاله أحمد عز شخصية ضابط اسمه عمر يدخل في صراعات عديدة مع خط الصعيد الذي يقوم بدوره آسر ياسين بالفيلم.

منة شلبي

فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

يذكر أن فرقة الموت يجمع أحمد عز ومنة شلبي للمرة الخامسة في السينما، بعدما قدما سويًا أفلام شباب تيك أواي في 2004، بدل فاقد في 2009، ثم حلم عزيز الذي ظهرت خلاله منة ضيف شرف بعام 2012، وأخيرًا اجتمعا في فيلم الجريمة في العام الماضي 2022.

منة شلبي

ومن ناحية أخرى، تقدم منة شلبي بطولة فيلم جديد بعنوان سارة وعلي، ويشاركها في بطولته أحمد داود، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويضم العمل سوسن بدر، أحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

أما أحمد عز فيرتبط بأكثر من عمل فني بجانب فرقة الموت، منهم فيلم ولاد رزق 3 الذي يشاركه في بطولته عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومن إخراج طارق العريان، أيضًا فيلم موسم صيد الغزلان المأخوذ عن رواية لـ أحمد مراد، كما يقدم عز مسرحية ملك والشاطر التي تجمعه بـ يسرا للمرة الثالثة ومن المقرر عرضها في موسم الرياض 2023.