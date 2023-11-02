بالصور: كيم كارداشيان تثير غضب الفلسطينيين.. والسبب ملابس ابنها التنكرية

أثارت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالة الهالوين التنكرية التي اعتمدتها لابنها.

شاركت كيم صورًا لطفلها “سانت” وصديقه، وهما يرتديان بدلتي كرة قدم، حيث ظهر ابنها ببدلة اللاعب الشهير نيمار، فيما اعتمد صديقه بدلة منتخب آخر.

وعلقت كيم على الصور قائلة: “سانت متنكر بهيئة الزومبي نيمار”.

أثارت الصور غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الدماء التي غطت الطفلين، بالإضافة إلى ملابسهما التي بدت ممزقة وملطخة.

أكد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن كيم أرادت توجيه رسالة “استخفاف وسخرية” من ما يجري في غزة، حيث تتعرض المدينة لقصف إسرائيلي منذ عدة أسابيع، أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

عبر عدد من النشطاء الفلسطينيين عن استيائهم من تصرف كيم، فقالت معلقة: “شاهدوا.. كيم كارداشيان تسخر من أطفال فلسطين”.

ونشر ناشط آخر صورة لطفل فلسطيني جريح يرتدي بدلة رياضية، مع تعليق قال فيه: “عيد الهالوين بالنسبة لك هو الحقيقة التي يعيشها أطفال فلسطين”.

وقال آخر: “هل استوحيت إطلالة طفلك من أحداث غزة؟ أنت مثيرة للشفقة”.

في المقابل، دافع آخرون عن كيم، مشيرين إلى أنها لم تقصد الإساءة لأطفال غزة، خاصة وأنها تنحدر من عائلة أرمنية تعرضت لمذبحة تاريخية عام 1915.

من جانبها، التزمت كيم الصمت حتى اللحظة، على الرغم من تلقيها مئات الرسائل تحت الصور في “إكس” و”إنستغرام”، والتي طالبتها بحذف المنشور أو تقديم اعتذار.