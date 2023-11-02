شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو بيري كان على علاقة سرية مع ليزا كودرو أثناء تصوير Friends.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وفاة النجم العالمى ماثيو بيرى بطل مسلسل Friends، يوم السبت الماضى، تم الكشف عن أنه كان على علاقة خاصة مع أحد النجوم المشاركين في العمل، ولكن بشكل خاص، وهى النجمة العالمية ليزا كودرو.

وأخبر بيرى المذيعة ديان سوير قائلا:" لقد جعل هذا الأمر من الصعب جدًا الذهاب إلى العمل لأنني اضطررت إلى التظاهر بأنني لا أشعر بهذا الإعجاب، ومع ذلك، فقد كان يعلم أنه لا يمكنه التصرف بناءً على ذلك لأنه لم تكن هناك "قاعدة ربط" بين أعضاء فريق التمثيل".

وعلى الرغم من عدم وجود علاقة رومانسية بين الثنائى، ألا أنه حافظت ليزا على علاقة أفلاطونية قوية مع ماثيو، وقدمت له الدعم الدائم، وتحدثت ليزا بعد أن أصدر ماثيو مذكراته العام الماضي بعنوان Friends Lovers and the Big Terrible Thing، عن الوقت الذي قضته في Friends.

واعترفت ليزا بأنها وزملائها الآخرين كانوا يعرفون أنه كان يعاني من عدة أمور نفسية داخلية، لكنهم لم يعرفوا كيفية التعامل مع الأمر، وأوضحت لـ ET: "خلال تلك السنوات لم أحاول حقًا التدخل أو مواجهته، لأن القليل الذي أعرفه عن الإدمان هو أن رزانته كانت خارج يدي، ومع ذلك، كنت أتساءل عما إذا كنت مخطئًا لعدم القيام بالمزيد، أو كان على القيام بشيء ما، لكنني أدركت أن هذا المرض يغذي نفسه بلا هوادة، وكان مصممًا على الاستمرار".

وأضافت ليزا وهي تفكر في حالته في ذلك الوقت: "لقد نجا من ظروف مستحيلة، لكن لم يكن لدي أي فكرة عن عدد المرات التي لم يتمكن فيها من النجاة، وأنا سعيدة لأنك هنا، ماتي، أنا أحبك."