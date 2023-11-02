شكرا لقرائتكم خبر عن أداء لافت لصفاء جلال فى مسلسل "ورق التوت" ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدمت الفنانة صفاء جلال أداء لافت في مسلسل "ورق التوت"، خاصة في المشهد الذي جمعها بابنتها، حيث أخبرت صفاء ابنتها في المسلسل انها حامل لتنهار بعدها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيش فيها.



صفاء جلال



صفاء جلال



صفاء جلال

يتواصل عرض مسلسل "ورق التوت" على قناة cbc حيث شهدت الحلقات الماضية تفاعلا من الجمهور مع أحداث الحلقات لاسيما بسبب القضايا الاجتماعية الهامة التي يناقشها العمل، إذ يتناول قضايا التحرش الجنسي، التنمر، تحديد النسل، الختان، العنف الأسري، المشاكل الطبقية، الجهل، الاضطراب النفسي، وغيرها من القضايا المجتمعية في مصر بشكل درامى لا يخلو من التشويق.

ويطرح المسلسل هذه القضايا الاجتماعية الهامة والحساسة والتي تهم الشباب بشكل أكبر، من خلال شخصيات الأبطال، حيث إن لكل بطل قصة مختلفة عن الآخر ولكن الرابط بينهم هو الرغبة في التمثيل، وتكشف الأحداث قصة كل شخص ومعاناته من شيء ما سواء في شخصيته أو ما عائلته أو أمور أخرى، إضافة إلى دمخ قصص أخرى اجتماعية ورومانسية خلال الخطوط الدرامية للمسلسل.

"ورق التوت" تدور معظم أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويظهر شريف سلامة بشخصية "مروان غالب"، الذى يعود لمصر بعدما عاش خارج البلاد فترة من الوقت، إلا أنه يكون رافض للأوضاع التي يراها غريبة ومختلفة عما كانت عليه، إلا أنه يقرر اللجوء إلى فتح الأكاديمية للتعامل مع الطلاب، ويبدأ العمل فيها كمخرج ورئيس لها.

يعرض مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.