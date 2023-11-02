جوليا روبرتس تحتفل بـ ديرموت مولروني كل الأيام

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة الأميركية جوليا روبرتس بعيد ميلاد صديقها المقرّب الممثل ديرموت مولروني الستين، ونشرت صورة قديمة تجمعها معه.

و علّقت جوليا روبرتس على الصورة قائلة: "كل عام وأنت بخير يا صديقي العزيز، أتمنى لك السعادة في يومك وكل أيامك".

يذكر ان النجمين تربطهما صداقة وثيقة منذ لقائهما لأول مرة في عام 1997 خلال تصوير فيلم "My Best Friend's Wedding"، الذي يعد من بين أبرز الأفلام الهوليودية في فئة "الكوميديا الرومانسية". و في المسلسل التلفزيوني "Homecoming" .

جوليا روبرتس Julia Fiona Roberts هي ممثلة تلفزيون أميركية من مواليد 28 تشرين الاول 1967، وممثلة افلام، ومنتجة افلام، وموديل، وممثلة مسرح، وممثلة صوت، وممثلة ،اخدت اوسكار افضل ممثلة دور رئيسي عام 2000 عن دورها في فيلم ( أيرين بروكوفيج ) .

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