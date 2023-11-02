وفاة الشاعر الغنائي محمد قصاص .. تعامل مع عدد من الفنانين العرب من بينهم راغب علامة أيهاب توفيق وهشام عباس

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية وفاة الشاعر المصري محمد القصاص، حيث نعته على صفحتها وكتبت :"توفى الى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الادارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لاسرته وأصدقائه ومحبيه سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بافضل قبول ويسكنه فسيح جناته".
الشاعر الغنائي محمد القصاص، غنى من كلماته، نخبة من نجوم الأغنية، منهم الراحل أحمد منيب "مفيناش من خوف"، و هاني شاكر "علي الضحكاية" و "حبين"، وراغب علامة " اه يا ليل"، و هشام عباس " من طفولتي"، و علي الحجار "ماليش في البعد"، وحميد الشاعري " حني يا غربة"، وحسن الاسمر "إبن القمر"، و إيهاب توفيق "إكمني"وغيرهم.
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