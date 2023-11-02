"فوي فوي فوي" في الصدارة بين الأفلام وهذا ما حققه

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم "فوي فوي فوي"، من بطولة الممثلين محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد، بتحقيق إيرادات مهمة في شباك التذاكر متصدراً في مصر، الفيلم الذي يطرح موضوع رغبة الشباب بالهجرة من بلاده بسبب البطالة والاوضاع الصعبة يكشف كيف لا يتردد البعض عن اتباع اساليب ملتوية للوصول الى مبتغاه في قصة خارجة عن المألوف وتحتوي على المواقف الكوميدية.



"فوي فوي فوي" حقق في 24 ساعة أكثر من 127 ألف جنيه ليتجاوز ما حققه منذ بداية عرضه الـ 22 مليونا و728 ألف جنيه.

الفليم تم اختياره لتمثيل مصر في الاوسكار ليتنافس في فئة افضل فيلم عالمي.