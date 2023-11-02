بالصور- هاني سعد يحتفل بعيد زواجه من درة التونسية بكلمات من الحب والرومنسية

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل رجل الأعمال هاني سعد بعيد زواجه من الممثلة التونسية درة من خلال صور ولحظات جمعتهما نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق بكلمات الحب والرومنسية: "لا أستطيع أبدًا أن أخبرك بما يكفي كم أنت جميل، وكم تجعلني أبتسم، وكم تعني لي.

ذكرى سنوية سعيدة لحبي الحقيقي الوحيد"، لترد عليه درة معلقةً بالقول : "انت الحب والزوج والسند و الأب والابن".

وفي وقت سابق، تحدثت درة عن مخاوفها الأكبر في الحياة، وعن تخوفهل من إصابتها بالعجز مع تقدمه في السن، خاصة في حال أصيبت بالأمراض وبالوحدة.

وقالت درة التونسية في برنامج "الممر": "خوفي لا يعني أنني أخاف من التقدم بالسن، بل أعتبره مرحلة ضرورية يجب على الإنسان أن يمر بها"، وأشارت إلى أنها ستكون لطيفة في حال كانت محاطة بالأشخاص المحبين والمقربين منها، وأكملت: "أحب أن أكون مسؤولة عن نفسي طوال حياتي، ولا أحب أن يحمل الناس مسؤوليتي، لذلك أتمنى أن أنعم بالصحة والعافية لآخر لحظة في الحياة".

