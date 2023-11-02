ويجز يبعث رسالة مشفرة لـ أمريكا عبر الجزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مطرب الراب المصري ويجز عن أرائه حول الأزمة الفلسطينية، والحصار التام للشعب الفلسطيني بعد عمليه طوفان الأقصى.

وقال ويجز خلال لقائه مع قناة الجزيرة مباشر :" في رأيي أنه لا يجب أنيخبرني أحد أن أمريكا بلد الديموقراطية والحرية، لانها لا تضع حدود للحرية ومن يتخطاها لا يصبح لديه الحق في التعبير عن رأيه.

واستكمل ويجز حديثه قائلا:" بكل تأكيد المخابرات الأمريكية على دراية بما يحدث في قطاع غزة، واللي بيحصل ده معمول حسابه وله خطة ممنهجة، والناس دي عارفة كويس بتعمل أيه".

ويجز

وأضاف ويجز:" دوري في كل الأوضاع ، هو يجب أن أتحدث وأحاول إيصال صوتي بوضوح، وأقول أن احنا مش مغيبين أو عبط عشان حاجة زي دي تعدي علينا"

واختتم ويجز حديثه قائلا:" هناك من تصدقون ما تنقله وسائل الإعلام الأمريكي الذي يقول أن هناك غارات على غزة وفي النهاية يقوم بنقل صورة لبيت أصيب برصاصتين ولم يتم قصفه مثلما نعلم / أن مش دي الحقيقة.

يذكر أن ويجز حرص على دعم القضية الفلسـ طينية من خلال حفله في كندا منذ أيام، حيث تحدث خلال الحفل عن الوضع في فلسـ طين، وأكد أنه كان سيقوم بإلغاء حفلاته ولكن فضل إقامتها واستغلالها لصالح غز*ة بالتنويه للأوضاع بها واستغلالها لدعم الشعب الفلسـ طيني سواء عن طريق التبرع لأهالي غزة أو بالحديث حول القضية الفلسـ طينية.

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أغاني ويجز بعنوان حلوة منك التي قدمها كأغنية دعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي من بطولة محمد فراج، والذي يُعرض حاليًا بالسينمات، ودخلت الأغنية تريند الأكثر استماعًا على يوتيوب، عند طرحها في سبتمبر الماضي، واقتربت من حصد مليون ونصف مليون مشاهدة حتى الآن.