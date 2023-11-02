تضامنًا مع القضية الفلسطينية.. لطيفة تؤجل إطلاق باقي أغاني ألبومها الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تضامنت الفنانة التونسية لطيفة مع القضية الفلسطينية، بسبب الأحداث المأساوية الذي يمر بها الشعب الفلسطيني، لذلك قامت بتأجيل طرح ألبومها الجديد تضامنًا مع غزة.

تصريحات لطيفة

لطيفة تؤجل طرح ألبومها بسبب أحداث غزة

نشرت لطيفة صورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "حبايبي.. كان من المفروض يتم اصدار باقي أغاني البومي Latifa 2023 الأيام اللي فاتت لكن طبعا كله اتأجل بسبب أحداث #غزة".

تابعت لطيفة: "ربنا يرحم الشهداء ويشفي المرضى ويحفظ غزة وأهاليها و يا رب يعدي الكابوس ده على خير غزة، فلسطين".

لطيفة

من ناحية أخرى، هاجمت لطيفة، المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، بعد نشره اعتذارا عن ضرب موقع مصري بالخطأ.

لطيفة

علقت لطيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات X: "هو انتوا عمي ولا بتستعمووو؟؟، كل حاجة بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟ النازحين إللي هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم في الطريق بالخطأ واليوم موقعا مصريا بالخطأ؟، انتوا عمي البصيرة والوجود، ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللي بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين".

أنهت لطيفة تغريدتها قائلة: "قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم".