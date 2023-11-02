رشوان توفيق: رأيت رسول الله في شكل عالم أزهري

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان رشوان توفيق، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي تحدث خلاله عن تفاصيل حالته الصحية، وعن رؤيته السيدة مريم العذراء في المنام .

وطمأن رشوان توفيق، جمهوره على حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة قائلا «ندعو الله سبحانه وتعالى، أن يكرمنا باستمرار ولا يحوجنا لأحد».

وتابع توفيق خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، في برنامج «كلام ما بينا» على قناة صدى البلد «أنا إنسان متعلق بالله سبحانه وتعالى، علينا أن نعمل دائما بإخلاص وعلى الله قصد السبيل»، مشيرا إلى أن كان حريصا على الإخلاص في عمله طوال مسيرته الفنية.

وأضاف الفنان القدير رشوان توفيق «أنا بكلم ربنا دائما وأقوله يارب اديني العزم دائما ومن عليا بالشكر، طمعان إني أكون من عباده المخلصين»، مردفا «شوفت السيدة مريم العذراء في منام، كانت تبتسم لي، ورأيت رسول الله أيضا في شكل عالم أزهري على كرسي كبير وحوله علماء، وعرفت شكله».

وأوضح رشوان توفيق أنه رأى سيدنا إبراهيم أيضا قائلا «كنت نائما، واستيقظت لكن روحي لم تدخل في جسدي فرأيت رجل يجلس على سجادة صلاة سألته الساعة كام فرد عليا قالي 5 إلا خمسة –وهو موعد صلاة الفجر حينها- سألت نفسي حينها من الذي يصلي على سجادة الصلاة الخاصة بي، فرد المكلف بالرسالة وقال لي إبراهيم الخليل».

معلومات عن رشوان توفيق

ممثل مصري، ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في عام 1933، وحاز على درجة البكالوريوس في التمثيل واﻹخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل بعد التخرج في التليفزيون المصري، ثم انضم إلى فرق التليفيزيون المسرحية مع بدايتها، وشارك حلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من المسرحيات، منها: (شيء في صدري، الشوارع الخلفية، ثورة قرية، بيت الفنانين).

كما عمل كذلك مع فرقة مسرح الحكيم وفرقة المسرح الحديث وفرقة المسرح القومي. بعد سنوات طويلة من العمل المسرحي، تفرغ رشوان توفيق للعمل في الدراما التليفزيونية منذ اواخر السبعينات، ومن أشهر مسلسلاته: (أبنائي الأعزاء شكرًا، الأيام، محمد رسول الله، الشهد والدموع، الزيني بركات، لن اعيش في جلباب أبي).