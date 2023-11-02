النجم العالمي جون كوزاك عن القصف الإسرائيلي لـ غزة :"عقاب جماعي غير قانوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شن النجم الأمريكي جون كوزاك، هجومًا جديدًا ضد الرئيس الرئيس الأمريكي جون بايدن، بسبب تجاهله ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، جرائم غير قانونية ضد الفلسطينيين.

جون، عبر حسابه بموقع " إكس" علق: "وما لم يخلط المرء بين 2.2 مليون شخص وحماس - قتل الآلاف من الأطفال، وقطع المياه والغذاء - والعقاب الجماعي غير القانوني على هذا النطاق - فكيف يمكن تأسيس هذه الحقائق على كل من اللياقة والرؤية الواضحة لمصالح وقيم الولايات المتحدة ؟ "

جون، كان قد كتب عدة مرات، مؤكدا معارضته موقف بلاده، من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

النجم االعالمي، علق على اللقاء الذي عقده الرئيس الأمريكي، مع بنيامين نتنياهو، وكتب،: "كانت رحلة بايدن كارثية، ومعانقة علنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدّث بلغة الإبادة الجماعية، أظهر الاهتمام بالضحايا الإسرائيليين وليس للفلسطينيين، كان بإمكانه (بايدن) أن يطلب مقابلة وفد من الفلسطينيين".

وكتب، في تعليق سابق، " الشرق الأوسط الشرق غاضب من وحشية نتنياهو – هل يريد الأمان؟ تريد تحرير الرهائن وتريد تجنب الحرب العالمية الثالثة، أوقفوا المجازر".

جون كوزاك، قام ببطولة العديد من الأفلام الشهيرة، منها و "war inc"، و "identity"، و" Gon air"، و فيلم الرسوم "IGOR".