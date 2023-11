"وصفهم بالمحتلين".. مسلسل أمريكي كشف أكاذيب إسرائيل من 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من المسلسل الأمريكي الكوميدي "It's Always Sunny in Philadelphia" والذي يشارك ببطولته نخبة من نجوم الكوميديا في هوليوود على رأسهم النجم الأمريكي، داني ديفيتو.

مقطع الفيديو من كواليس الحلقة الثانية من الموسم الثاني من المسلسل وكانت بعنوان "The Gang Goes Jihad" إذ فوجئ أبطال المسلسل والذين يمتلكون أحد البارات بدخول شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية وشرائه أحد المباني السكنية بالقرب من هذا البار، ليخبرهم "الشخصية الإسرائيلية" أن البار يدخل في حيز ممتلكاته بعدما قام بشراء المبنى المجاور له وأن البار أصبح ملكه، كما قام بإخراج وثيقة تطالب بطرد من البار خلال أيام وهو ما أزعج أبطال الفيلم ليخبروه عن عدم إمكانية فعل ذلك وأن الأرض ملكًا لهم.

ليقوم بطل المسلسل "تشارلي كيلي" برفقة عدد من أصدقائه بتصوير مقطع فيديو تقمصوا خلاله شخصية "جهادين" في محاولة لتخويفه وإثارة الذعر في نفسه والرجوع عن قراره.

ولاقى الفيديو رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل كبير من قبل السوشيال ميديا والذين أكدوا أن موضوع الحلقة يشبه كثيرًا الأحداث الجارية في الشرق الأوسط.

ويعد مسلسل "It's Always Sunny in Philadelphia" من أشهر المسلسلات الكوميدية والذي عرض أولى مواسمه عام 2005 وأمتد لما يقرب من 16 موسم عرض بشهر يوليو من العام الجاري، ووصف خلال أحداثه الإسرائيليين بالمغتصبين ومحتلين الأراضي.

ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الكوميديا وهم تشارلي داي، جلين هورتون، كايتلين أولسن، داني ديفيتو، ماري إليزابيث إيليس.