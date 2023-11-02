سلوى عثمان تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة سلوى عثمان، عن تفاصيل دورها بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي تشارك في بطولته.

وقالت سلوى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها تجسد شخصية أم لديها فتاة وولد ويتعرف ابنها على نعمة الأفوكاتو التي تجسد دورها الفنانة مي عمر، وتتطور الأحداث بينهما.

وأضافت سلوى، أن المسلسل من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024 .

"نعمة الأفوكاتو" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية نعمة، التي تعمل محامية ولكن تمر حياتها بالعديد من الأزمات، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره الفنان أحمد زاهر.

المسلسل بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبو رية، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ومن إخراج محمد سامي.