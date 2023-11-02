بعد مهاجمتها له..طليقة أمير طعيمة تعتذر لـ أكرم حسني (القصة الكاملة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

اعتذرت جيني طليقة الشاعر أمير طعيمة، للفنان أكرم حسني بعدما قامت بمهاجمته والإساءة إليه خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما اتهمته كونه السبب في "خراب بيتها" وطلاقها من زوجها أمير طعيمة.

طليقة أمير طعيمة تعتذر لـ أكرم حسني

ووجهت "جيني"، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيس بوك"، اعتذارًا للفنان أكرم حسني على إقحامه في مسألة شخصية بينها وبين زوجها.

وعلقت "جيني": "صديقي العزيز أكرم، ألتمس منك خالص الاعتذار، لقد تسرعت في أمر شديد الخصوصية بالنسبة لي وأقحمتك فيما لا يعنيك بقصد أو بدون، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، ومن واجبي وضميري وقبل أي شئ".

واستكملت: "أعترف لقد وقعت في فخ عظيم ويلام المرء على أفعاله وأشهد الله أنني الآن ليس في قلبي تجاهك غير المحبة والتقدير والاحترام وأمنياتي لك بالتوفيق في ذريتك ومالك وجسدك".

وأضافت: "بالنسبة لأمير، أوضح حقيقة الأمر، فهو ليس أب لأولادي ولو قلت كذلك لكذبت وبعهد الله خنت، ولكن أمير يعني لي الكثير ولو تحدثت لمل الوقت مني وسآم من كثرة الحديث، أحيانًا يكون الشكر في الشريك جريمة ولا أخفي سرًا صحني الناس كثيرًا بعدم التحدث عنه لا بالخير ولا بالشر وخصوصا الخير ولم أسمع سمعت نفسي".

وأوضحت: "أصابني العنجهية غير المبررة وكأنني دون البشر لم يصبني شئ، والحمد لله كثيرًا على ما أصبت ولو زادني مئات الإصابات في ولا في وأولادي ولا أهلي ومن أحب لسجدت وشكرت وحمدت، فهذا فضل من الله ونعمة يتمنى غيري نيلها، الحمد لله على نعمة صحة الأسرة وكلنا نشاهد ونرى ما يحدث في العالم، من منا يتمنى زوال البيت بأكمله ولا يمس أحد بأبنائه، فأنا في أمان الله ولطفه".

كما طلبت من متابعيها طلبًا، قائلة: "رجاء شخصي أحبابي وأصدقائي أعرفهم بشكل شخصي ولم تتاح لي الحياة بمقابلتهم كفوا وأرفعوا أيديكم وألسنتكم عن أمير وعن أسرتي جميعًا، احنا طول حياتنا معروفة بالالتزام، بلاش حاليا يكون الحديث عن كلام غير أخلاقي تجاهنا، في نوعية برامج معروفة للجميع بالفضائح وبتدفع أعلى أجور، تفتكروا ما أتعرضش على أمير ضيف فيها؟، طبعًا اتعرض وعجزوا عن استضافته، الفلوس ممكن تيجي بس بالشغل مش بالحديث عن الناس في التليفزيون".

وأنهت تعليقها قائلة: "الناس اللي مصممة وبتلاحقني كضيفة، لما أتكلم عن حد يخصني يا أقول إشادة وإشادة حق ومعنديش كلام يتقال تاني، أخيرًا لم أتحدث عن هذا الموضوع بشكل أو بأخر، شهادة أمام الله لم يعلم أي عن هذا ولا أحد غيري كتبه ولا أحد قال لي ماذا أقول وبماذا أشهد سأقف أمام الله وحدي يوم لا ينفع مال ولا بنون وأسأل الله القلب السليم".

طليقة أمير طعيمة تهاجم أكرم حسني

وكان متابعي "جيني" فوجئوا بتدوينة لها أوضحت خلالها أن الفنان أكرم حسني كان السبب في خراب زواجها إلى جانب تسميم أفكار زوجها ورغبته في هدم استقرار أسرتها المستقر منذ 16 عامًا.

وعلقت قائلة: "أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب من أمانه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت، يا رب تكون مرتاح أنت وهي حسبي الله ونعم الوكيل أنت وهي".

رد أمير طعيمة على كلام طليقته جيني

ورد الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على كلام طليقته، وخرج عن صمته عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، قائلا: "أنا منفصل رسميًا من شهرين وكنت منتظر الإعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية اللي كنت أتمنى إنها تتم بشكل ودي حفاظًا على مصلحة أولادي ورغبة مني إن الأمور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللأسف لما ده ما حصلش، الطلاق وقع".

وأنهى تعليقه، قائلا: "أنا راجل موجود في الوسط الفني بقالي 26 سنة وأعتقد إن عمر ما حد سمع ليا حس ولا دخلت في مشاكل مع قريب أو غريب ومكنتش أتمني أكتب البوست ده بس بما أن الكلام طال ناس ملهمش ذنب وجب عليا تحمل المسؤولية والرد، وما زلت بتمني ما اضطرش أرد في يوم آخر على هجوم آخر على أي شخص لمجرد إنه صديق وبيتعامل معي فنيًا، مازلت بتمنى من زوجتي السابقة ترك مساحة من الود عشان بنا أولاد وربنا بيقول: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) وده اللي بحاول فيه من البداية وهحاول فيه للنهاية، ربنا يهدي الجميع".