ترشيح أمير المصري لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم in camera

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) عن ترشيح الفنان أمير المصري للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم in camera.

وعلق أمير المصري على خبر ترشحه للجائزة على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم in camera، من BIFA خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل احساسي به ثقيل جدا".

وحظي النجم العالمي أمير المصري بردود فعل إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني In Camera الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima.

ومن بين الإشادات النقدية التي جاءت على الفيلم، ما كتبه الناقد جاي لودج بمجلة فارايتي "علي مستوى النص، ربما يحتوي فيلم In Camera على كثير من الأفكار الجذابة وبعضها يمنح مساحة من التنفس أكثر من البعض الآخر، ومن الخطوط الناجحة الرائع أمير المصري الذي يظهر كشريك ثالث في المسكن مع عدن وبو، والذي حقق التوازن بين التباهي بالذات والثقة الزائدة مع حرصه وانتباهه لكل التفاصيل في دور (كونراد) مصمم الأزياء المعتد بنفسه".

وكتبت الناقدة ايلينا لازيتش بموقع Cineuropa "أمير المصري قدم دوراً مذهلا علي الرغم من أنه يقدم شخصية تقليدية في الفيلم والذي يظهر بدور( كونراد) كرفيق ثالث في السكن لأبطال الفيلم والذي يعمل كمصمم الأزياء فيستعرض الشخصية المصطنعة التي تهتم بطلب الطعام طوال الوقت كأسلوب حياة والتي ترمز لشيء ما أكثر من مجرد طعام، فهو يمثل كل شيء بطل القصة عدن لا يملكها وخاصة في علاقته مع صديقه الآخر في الغرفة".

تدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول علي فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقه رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.