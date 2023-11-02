ويجز يدعم فلسطين ويؤكد مقاطعته للمنتجات الأمريكية: "فلوسي بنت الإمبراطورية دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل مطرب الراب ويجز ضيفا في لقاء تليفزيوني وأعرب عن غضبه من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومواصلتهم قصف قطاع غزة وسط استشهاد الآلاف.

كما علق "ويجز" عن قيام الآلاف من أنحاء الوطن العربي بمقاطعة المنتجات الأمريكية والتي يتم إرسال أرباحها لدعم الكيان الصهيوني، مبديا تأييده لقرار المقاطعة ومؤكدًا أن العالم العربي السبب في بناء هذه الإمبراطورية.

وعلق "ويجز" قائلا: "أنا من أول الأشخاص المطبقين للمقاطعة، أنا طبعًا عمري ما هشرب أي شيء ليه أي علاقة بهذا الكيان، عمري ما هاكل أي شيء ليه علاقة بهذا الكيان، ليه لأنه في الأول والآخر فلوسي بنت الإمبراطورية دي".

واستكمل: "أنت شربت كام واحدة من عنده؟، كلت كام واحدة من عنده؟، طيب فلوسك دلوقتي بيعملوا بيها ايه، فلوسك بتتبعت عشان تشارك في حرب غير عادلة جدًا، غير عادلة وغير آدمية، وكل أشكال التعاطف مع الشعب الفلسطيني مش كفاية".

مضيفًا: "يعني كل ما تحاول تعمله مش كفاية، فده ميرجعكش لنقطة أني أقف مش هعمل حاجة عشان خاطر هو ده الطبيعي".

ويواصل "ويجز" دعم القضية الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديوهات للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الشركة المنظمة لحفلات "ويجز" الأوروبية عن استكمال جولته بدون توقف في محاولة منها لرفع مستوى الوعي حول القضية الفلسطينية، كما أعلنت عن التبرع بجزء من أرباح جولتهم الغنائية لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

يذكر أن ويجز طرح مؤخرًا أغنية "حلوة منك" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "فوي فوي فوي" والذي تم اختياره ليمثل مصر في ترشيحات الأوسكار عن فئة "أفضل فيلم أجنبي في العام".