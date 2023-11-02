الحرب تشتعل بين مخرج أفلام مارفل جو روسو ومارتن سكورسيزي والسبب !

ميرنا وليد - بيروت - انتقد مخرج أفلام مارفل جو روسو، المخرج العالمي مارتن سكورسيزي بسبب عدم نجاحه في شباك التذاكر العالمي، بـ فيلمه الجديد KILLERS OF THE FLOWERS MOON، حيث قام روسو مخرج فيلم Avengers: Endgame وهو ثاني أعلى فيلم من حيث الإيرادات، بوضع فيديو على موقع الصور إنستجرام، حيث يظهر سكورسيزي وهو يخاطب كلبه باسم أوسكار.



وينتقل الفيديو بعد ذلك إلى روسو الذي يقول: "أرجوكم، لديه كلب شناوزر، أنا أحب الشنوزر ولكن اسمه أوسكار وهو لطيف"، في إشارة إلى ترشيحات سكورسيزي لجوائز الأوسكار على مر السنين وفوزه الفردي بفيلمه The Departed عام 2006.

ثم يعرض روسو كلبه الشنوزر، والذي يسميه "شباك التذاكر" وهو إشارة واضحة إلى أفلام الأبطال الخارقين من إنتاج شركة مارفل، التى يقوم بـ إخراجها و وشقيقه أنتوني روسو التي حققت نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر العالمى.

ويأتي الفيديو بعد أن قام سكورسيزي في الماضي بالعديد من الحفريات في أفلام مارفل، وسبق أن وصف الأفلام بأنها «ليست سينما»، فيما قال مؤخراً أيضاً عن تخمة أفلام الكتب الهزلية في دور السينما: "الخطر هو ما تفعله بثقافتنا، لأنه ستكون هناك أجيال الآن تعتقد أن الأفلام هي تلك فقط، هذه هي الأفلام".

وعندما اقترح المذيع أن الكثير من الناس يفكرون بهذه الطريقة بالفعل، وافق سكورسيزي على ذلك، مضيفًا: "إنهم يعتقدون ذلك بالفعل، مما يعني أنه يتعين علينا بعد ذلك القتال بشكل أقوى، ويجب أن يأتي ذلك من المستوى الشعبي."