أحمد رزق وأمير كرارة معاً في "بيت الرفاعي" في رمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - تعاقد الممثل المصري أحمد رزق على بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" مع زميله الممثل المصري أمير كرارة وتأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024،

وقدم أحمد رزق في شهر رمضان الماضي مسلسل "حضرة العمدة" والذي شارك في بطولته الفنانة روبي، محمود عبد المغني، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوي، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

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