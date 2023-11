تفاصيل عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة" قبل انطلاقها

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في الثامنة مساء اليوم، الخميس، الحلقة الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة ضمن قصص مسلسل "55 مشكلة حب"، ومن المقرر أن تذاع عبر شبكة قنوات ON.

وشهدت حكاية عيشها بفرحة، خلال الحلقات الماضية أحداث مشوقة وجذابة للجمهور المشاهد وينتظر الجميع نهاية الحكاية بشكل رومانسي بين هادي (هاني عادل) ويسر (هبه مجدي).

مواعيد حكاية عيشها بفرحة

يشار إلى أن حكاية "عيشها بفرحة" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

يذكر أن حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسي من خلال قصة إنسانية.