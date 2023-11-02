"بيت الرفاعي" يضم أحمد رزق وأمير كرارة في رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم أحمد رزق، لتصوير مشاهده في مسلسل "بيت الرفاعي" أمام النجم أمير كرارة، بعدما تعاقد مؤخرًا على بطولته، ومقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

مسلسل "بيت الرفاعي" من بطولة أمير كرارة وأحمد رزق، وتأليف بيتر ميمى وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .

مسلسل "حضرة العمدة"

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أحداث مسلسل "حضرة العمدة"

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.

سر فقدان أحمد رزق وزنه

صرح الفنان أحمد رزق خلال تصريحاته حول سر فقدان وزنه بعد أن جذب انتباه الكثيرين أثناء الفترة الماضية، وتداول البعض بأنه قد يكون خضع لعملية تكميم للمعدة، مشيراً:"أنا معملتش عملية أنا مشيت على نظام صحي".

كشف أحمد رزق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، معلقاً :"أنا معملتش عملية أنا مشيت على نظام صحي بسبب مشكلة صحية جالي السكر من الدرجة التانية وكانت النتيجة إني بخس فلما بدأت أخس لقيت إني صحتي أفضل وشكلي أفضل وبقدر أعمل حاجات كتير وبقيت ألعب مع أولادي".

أضاف أحمد رزق :"لما بقيت أنزل في الوزن تاني حبيت الموضوع، بدأتها بدايت وبعدين بقا أسلوب حياة ... لو أكلت زي زمان بقيت بحس بتعب في معدتي وفي النهاية أقدر أقول الموضوع سهل مش صعب لأن الواحد لو أتعود على طريقة أكل معينة هيلاقي الموضوع سهل".