شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى: اللى بتعمله إسرائيل بداية زوالهم ودى فرصة اننا نمشى في طريق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد مكي تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعلق بأن هناك حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم، يصف الحال الذى نعيشه بالضبط".

واستشهد أحمد مكي بحديث الرسول: "يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله: وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت"

وشرح مكي الحديث قائلاً: "الغثاء تشبيه عبقرى وهو كل ما ليس له وزن ويطفو على السيل أو الفقاقيع اللى بتفرقع، أما حب الدنيا وكراهية الموت فلا يجتمعان ابدا مع فكرة الايمان، لأن اللى عنده ايمان حقيقي من جواه هيكون حابب انه يستشهد في سبيل الحق، والحق هو الله".

وتابع أحمد مكي: "أحب أوضح في البداية أنا لا أدعى انى رجل دين ولا مثالي، وأنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بكتير، وإنسان يخطئ وأصيب وبستغفر وأكيد ليا أخطاء في حياتى ندمان عليها وبدعى ربنا يغفر لى وربنا يهدينى ويهديكم جميعاً".

وأضاف أحمد مكي: "نرجع لموضوعنا، لما قعدت أقرا شوية في الموضوع اكتشفت آيات واضحة وصريحة في القرآن قايلة الخلاصة، وقايلة ان النصر له شروط، مستشهداً بالآيات: "وكان حقاً علينا نصر المؤمنين"، و"إن تنصروا الله ينصركم"،، وغيرها من الآيات"، وهو ما يوضح ان النصر مقرون ومنسوب لله دايما في القرآن.

وأستكمل أحمد مكي: "وربنا من رحمته من قبل ما تشتد أحداث فلسطين مؤخرًا، في علامات ربنا نزلها كتير، الأعمى يشوفها، زي الزلازل والبراكين والأوبئة، وربنا من رحمته بينذل النذر قبل الأحداث العظام، وإحنا داخلين على حاجات عظيمة، وأنا مش بفتي ولكن ده كلام موجود في الدين، اللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه ويعرف الطريق الصحيح وهو طريق الله وأقصد بيه طريق الله من غير أجندات، طريق الله مفيهوش تنازع أو أحزاب".

وأوضح أحمد مكي: "لو قاعد في بيتك في بيت عيلة، ودخل عليك مجموعة بلطجية وضربوك قدام مراتك وقتلوا شوية من عيالك وعملوا كل حاجة واستباحوا البيت، هل هنا ستقف تتحدث وتندد، ولما تجتمع العيلة ويقعدوا يشتموا فيهم هل ده كافي، البلطجي معروف لازم يسحق ويباد".

وتابع مكي: "أول رئيس وزراء في إسرائيل لما مسك قال في تصريحاته بمنتهى الفجاجة والناس عدت الموضوع عادي من غير ما يقولوا إن ده إرهاب، وقتها قال إن قوتهم الرئيسية في قدرتهم على تفتيت أكبر الدول العربية وهم بالترتيب العراق وسوريا ومصر، وأغلب المخطط حصل بالظبط، وللأسف لما حصل في العراق حصل نفس الموقف المخزي ومحدش تدخل ومحصلش وحدة والناس ماخدتش موقف".

وأشار أحمد مكي إلى ان "الأحبار عندهم اللي مذاكرين التوراة كويس، عارفين إن الحركة اللي بيعملوها الصهاينة دلوقتي دي بداية الزوال وده وعد الله الحق وعمره ما يخلف ميعاده أبدًا، ودلوقتى وقت حساس يا تاخد طريق الله يا طريق الشيطان لأن الصهاينة هما جيش الشيطان واللى مش فاهم يدور ويبحث دى الحقيقة اللهم بلغت اللهم فأشهد".