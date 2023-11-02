شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قبلاوى: صندوق دعم الإنتاج بمهرجان مالمو فرصة لآفاق سينمائية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو لصناعة السينما العربية عن أحدث صناديق الدعم في المهرجان، وهو صندوق دعم الأفلام في مرحلة الإنتاج.

يأتي هذا الإعلان مع بدء التحضيرات للدورة الرابعة عشر من المهرجان والدورة العاشرة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما، الأمر الذي يؤكد تطور ونجاح هده المنصة خلال السنوات الماضية.

ويعد صندوق دعم الأفلام في مرحلة الإنتاج أحدث إضافة للمبادرات التي تقدمها أيام مهرجان مالمو لصناعة للسينما العربية إلى جانب صناديق الدعم فى مرحلتى التطوير وما بعد الإنتاج.

ومن جانبه قال محمد قبلاوي، المؤسس والمستشار الفني والتنفيذي للمهرجان وأيام الصناعة: "يسعدنا جدًا أن نعلن عن صندوق دعم الإنتاج لأنه يمثل فرصة لفتح آفاق سينمائية جديدة"، وأضاف: "صندوق دعم الإنتاج ليس مجرد دعم مادي أو خدماتي، بل هو واحد من الأهداف الاساسية التي يسعى المهرجان لتحقيقها دائماً وهي تقوية الانتاج المشترك بين السويد والعالم العربي".

فيما كشف المهرجان عن فتح باب التسجيل لصناديق دعم مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير، الإنتاج، ومرحلة ما بعد الإنتاج كجزء من أيام الصناعة التي ستقام في مالمو في الفترة ما بين 23 و 26 أبريل المقبل.

صندوق دعم الإنتاج الجديد يقدم دعما ماليا وخدميا لصانعي الأفلام لبدء تنفيذ أفلامهم. تقوم هذه المبادرة بتعزيز الإنتاج المشترك بين السويد والعالم العربي، حيث يشترط التقدم وجود شريك سويدي مرتبط بالمشروع .

بينما صندوق الدعم في مرحلة التطوير يقدم الدعم المالي والعيني لصناع الأفلام الباحثين عن تمويل لتطوير مشاريعهم السينمائية (فقط الروائية الطويلة أو القصيرة).