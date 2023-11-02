شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي: والدى أفضل صديق ولا أستطيع الانتظار حتى نلتقى مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد الفيشاوي فيديو لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يتناول مشواره الفني عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "والدى أفضل صديق ونجم أسطورى أحبه الجميع، لا أستطيع الانتظار حتى نلتقى مرة أخرى إن شاء الله".

ويواصل الفنان أحمد الفيشاوي تصوير فيلمه الجديد "السيستم"، ونشر عددًا من الصور له داخل كواليس العمل، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "تعلمت الكثير من المحاولات في موقع التصوير لإتقان وظيفتي".

يذكر أن فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوى، وطارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

وينتظر الفيشاوى طرح فيلم "عادل مش عادل" الذي انتهى منه مؤخرا، ويشارك في بطولته كل من: شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.