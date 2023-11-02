شمس تُعلن عن مشروع العمر.. “باي شمس” أوّل عطر فريد من نوعه في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلق النجمة الكويتية شمس عطر جديد يحمل اسم “باي شمس – By Shams” قريبًا، بالشراكة مع شركة “سمرايز – Symrise” الألمانية، وشركة “استر – Ester” السويسرية، الرائدتين في عالم العطور منذ أكثر من 200 سنة حول العالم.

وعبّرت شمس عن سعادتها بهذه الشراكة ووصفتها بـ”مشروع العمر”، إذ تقدّم أوّل عطر فريد من نوعه في التاريخ، وهو عطر مختلف بمعانيه يحمل شعار “ندِلِك عليه”، ستكشف عن كافة تفاصيله في الأيام المقبلة.

وفي أوّل تعليق على المشروع قالت الفنانة شمس: “يسعدني الإعلان رسمياً عن مشروع العمر باي شمس بالشراكة مع شركة سمرايز الألمانية وشركة استر السويسرية الرائدتين في عالم العطور حول العالم منذ أكثر من ٢٠٠ سنة لإطلاق أول عطر فريد من نوعه في التاريخ، وسعادتي كبيرة جداً أن أقدم لكم عطر مختلف بمعانيه ومن خلاله ندِلِك عليك”.

واستعدادًا لطرح عطر “باي شمس” في الأسواق حول العالم، زارت الفنانة شمس مركز شركة “سمرايز – Symrise” في معرض العطور في دبي، حيث تم الكشف عن المشروع المنتظر وقطعت قالب حلوى طبعت عليه صورتها لهذه المناسبة.

كما تم إطلاق صفحات خاصة بعطر “باي شمس” على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي “Byshamsperfumes” سيتم عبرها نشر كل التفاصيل الخاصة بالعطر في الفترة القادمة.