بمناسبة عيد ميلاده .. ديفيد شويمر نجم "Friends" هذا من شجعه وهذا ما أراد أن يصبح بعد إنتهاء المسلسل

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم الأميركي ديفيد شويمر الذي ولد في نيويورك ونشأ في لوس أنجلوس، وشجعه أحد مدرسي المدرسة الثانوية لحضور برنامج صيفي في التمثيل في جامعة نورث وسترن.

مستوحاة من تلك التجربة، عاد إلى جامعة نورث وسترن حيث حصل على درجة البكالوريوس في الخطابة/المسرح. في عام 1988، شارك مع سبعة خريجين آخرين من جامعة نورث وسترن في تأسيس شركة Lookingglass Theatre Company في شيكاغو.

رفض دور ويل سميث في فيلم Men in Black (1997).

قبل مسلسل friends (1994) تنافس شويمر ضد صديق المدرسة الثانوية جوناثان سيلفرمان والممثل جون كراير لدور في الطيار التلفزيوني الأزواج (1994). فاز سيلفرمان بالدور المقابل لهيلين سلاتر، لكن ABC مرت على العرض. أعاد المنتجون لاحقًا تصميم العرض للأفراد وباعوه إلى NBC كأصدقاء (1994) حيث كان شويمر أول ممثل يتم اختياره، عضو في مجلس إدارة مؤسسة الاغتصاب لمركز علاج الاغتصاب في سانتا مونيكا.

أصبح أبًا للمرة الأولى في عمر 44 عامًا عندما أنجبت زوجته زوي بوكمان ابنتهما كليو بوكمان شويمر في 8 مايو/ ايار 2011.

قال ديفيد ذات مرة في إحدى المقابلات إنه يود أن يصبح مدرسًا في مدرسة عامة بعد انتهاء فيلم Friends (1994).

